क्या आपने भगवान देखा है? (वीडियो)

संकट की घड़ी में हर कोई बरबस भगवान को याद करता है। आस्था चीज़ ही ऐसी है, और सच्चे भक्त को हमेशा भरोसा रहता है कि भगवान उसकी मदद के लिये अवश्य आयेंगे।

राजस्थान में ‘नानी बाई को मायरो’ कथा का बड़ा प्रचलन है। इस वार्ता में भक्त का अपने भगवान के प्रति समर्पण और आस्था को बड़े रोचक और मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है। यद्यपि इस वार्ता के क्लाईमेक्स में भगवान खुद आकर अपने भक्त नरसिंह मेहता को ‘नानी बाई के मायरे’ में उनकी जिम्मेदारियों का वहन करने में मदद करते हैं।

लेकिन आज के युग में कोई इस इंतजार में रहे कि संकट में भगवान खुद आयेंगे, तो यह मूर्खता होगी। सच्चा भक्त संकट में भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि उसे विकट परिस्थितियों से उबारने का भगवान इंतजाम करें और सच्चे भक्त के लिये भगवान किसी को निमित्त बनाकर भेज देते हैं और भक्त उस मददगार के स्वरूप में आये भगवान को पहचान लेता है।

गुजरात के मोरबी में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए सुरक्षाकर्मियों ने जान की बाजी लगा दी है। मोरबी का ये वीडियो देखिए जिसमें एक पुलिस जवान दो बच्चों को कन्धों पर बैठाकर 1.5 किमी चल कर गया। आसपास जहां देखो पानी ही पानी। क्या बच्चों के लिए ये जवान किसी भगवान से कम है?

#WATCH Pruthviraj Jadeja, a Gujarat police constable carried two children on his shoulders for over 1.5 km in flood waters in Kalyanpar village of Morbi district, to safety. (10.08) #Gujarat pic.twitter.com/2VjDLMbung

