वडा पाव की ऐसी तैसी कर दी; क्या आप खाओगे आइसक्रीम वड़ा पाव!?

एक तो पहले भी ही बाज़ार में कई तरह के विचित्र भोजन का चलन चल रहा है, ऐसे में अब जो वायरल हो रहा है, वो तो इन सबसे बढ़ के है। हमने लोगों को मीठे गुलाब मैगी, चॉकलेट चिकन, रेड सॉस पास्ता डोसा और व्हाट्सनॉट बनाते देखा है, लेकिन क्या आपने कभी आइसक्रीम वड़ा पाव के बारे में सुना है?

जी हां, यही है ट्विटर पर वायरल हो रहा लेटेस्ट फूड ट्रेंड। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका स्वाद कैसा होगा? आप भले ऐसा कर पा रहे हो पर हम तो कतई नहीं कर सकते।

Gujarat's answer to Vada Pav is here. Vada Pav in mud. pic.twitter.com/RoTv67xVnh

एक शख्स के द्वारा आइसक्रीम वड़ा पाव बनाने वाले वाला एक वीडियो ट्विटर हैंडल कैंटीन क्वारेंटिनो ने शेयर किया था। इस क्लिप को कैप्शन के साथ ट्वीट किया गया, “ये रहा गुजरात का वड़ा पाव को जवाब।”

एक मिनट के वीडियो में एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सिरपों के साथ पाव के अंदरूनी हिस्सों को भरते दिखाया गया। फिर उस आदमी ने पाव में वैनिला आइसक्रीम का एक बड़ा हिस्सा रखा। अगले चरण के लिए, उन्होंने इसमें कुछ और सिरप और कुछ टुटी-फ्रूटी चेरी मिलाया।

अंत में उस आदमी ने इस अनोखे आइसक्रीम ग्राहक को दिया। यह विचित्र वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। अब तक इसे लगभग 37 हज़ार से अधिक व्यू और साथ साथ ढेरों टिप्पणियां मिल रही है।

Could have use a waffle pav. then it would have been perfect. pic.twitter.com/1uPMJZv6er

— BHINDI♧FRY (@Bhindifry) September 16, 2020