बेजुबान जानवरों-पंछियों के लिये सुखद रहा लॉकडाउन

नई दिल्ली (ईएमएस)। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किया गया दो महीने का लॉकडाउन पक्षियों के लिए संजीवनी बन गया है। इसके कारण प्रदूषण से होने वाली पक्षियों की मौत शून्य हो गई है। साथ ही पक्षियों की ब्रीडिंग में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खास बात यह है कि हादसों में मरने वाले पक्षियों की संख्या भी आधी हो गई। लोगों के घरों में कैद रहने की वजह से वाहनों से होने वाले हादसे भी ना के बराबर हुए।

हालांकि, भोजन-पानी की तलाश में पक्षियों ने जहां शहर से लेकर गांवों तक में खूब धमाचौकड़ी मचाई। वहीं, लॉकडाउन में शहर में भी पक्षियों की आवाज खूब सुनी गई तो कई जंगली जानवर भी आबादी की ओर रुख करते देखे गए।

Photographer Adapts His Underwater Photo Gear to Take Pictures of Birds in His Garden During Lockdown https://t.co/SF2ms7cvWK #Animal #Portraits pic.twitter.com/Xfd7dgYHe8

— A Shutter Beyond (@AShutterBeyond) May 28, 2020