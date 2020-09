लो, केरल में उस छोटी जगह कार पार्किंग एक फन-एक्टिविटी बन गई!

लेकिन सफेद इनोवा वाला कारनाम कोई नहीं कर पा रहा

केरल में एक छोटे से स्थान पर एक सफेद इनोवा को समानांतर में पार्क किए जाने का एक वीडियो वायरल होने के कई दिनों बाद, कई लोग उसी स्थान पर अपने वाहन पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अब एक एक्टिविटी स्पॉट बन गया है, जहां लोग यह देखने के लिए भी इकट्ठा होते हैं कि कोई अपने वाहन को यहाँ कैसे पार्क कर सकता है।

हालांकि उसी जगह का एक और वीडियो सामने आया हैं जिसमें उस छोटी जगह पर गाड़ी पार्क करने का प्रयास बुरी तरह से असफल हो गया। वायरल हो रहे एक वीडियो में सफेद इनोवा के चालक के असफल प्रयास को देखा जा सकता है। जैसा कि क्लिप में देखा जा सकता है, सफेद इनोवा के चालक ने ठीक उसी स्थान को चुना जहां थोड़े दिन पहले इनोवा पार्क की गई थी। चालक कार को रैंप की ओर आगे की दिशा में ले जा रहा है। हालांकि, कुछ प्रयासों के बाद, ड्राइवर भी हार मान रहा है। इस वीडियो में बहुत से ऐसे भी लोग देखे जा सकते हैं जो इस प्रयास को देखने के लिए एकत्र हुए हैं।

उनेक लिए, कुछ दिन पहले इसी जगह गाड़ी पार्क करने वाले एक वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है जिसमे एक सफ़ेद इनोवा को आते हुए और फिर ड्राईवर द्वारा एक असंभव सी जगह पर पार्क करते दिखाया गया है। जिसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि किसी ने पागलपन में आकर ऐसा किया है और वो गाड़ी उस स्थान से निकल नहीं पायेगी पर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है वैसे वैसे इस गाड़ी का ड्राईवर गाड़ी को बड़ी ही आसानी से उस जगह पर पार्क कर देता है और फिर उतनी ही सरलता से गाड़ी को उस जगह से निकाल भी लेता है।

That’s Malayalee Driver for you , salute his skill and confidence!

Few saw how he took out the car earlier this has both how he parked and how took it out from parking !

Kudos to the guy 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/JwJrCIjTyn

— Vijay Thottathil (@vijaythottathil) September 7, 2020