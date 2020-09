सुनें केरल के ‘छोटे रफी’ को, आनंद महिंद्रा भी कर चुके तारीफ!

मोहम्मद रफी एक सम्मानीय और लीजेंडरी संगीतकार थे, जिनका भारतीय फिल्म उद्योग में योगदान आज भी याद किया जाएगा। वो अपने गीतों के जरियों आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई लोग उनके प्रसिद्ध गीतों की विनम्र प्रस्तुति देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण वायरल हुआ है और सोशल मीडिया पर सभी के दिल जीत रहा है।

दरअसल केरल के कोझिकोड के सौरव किशन नाम के एक लड़के को उसके गानों के खूबसूरत संस्करणों के लिए ‘छोटा रफी’ के रूप में जाना जाता है। हाल ही में ट्विटर पर उनका एक वीडियो जुडीश राज नाम के एक मेडिकल डिवाइस कंसल्टेंट द्वारा पोस्ट किया गया था जिसमें किशन को “तेरे आंखों के सिवा ’गाने को गाते हुए दिखाया गया है, जो कि 1969 में सुनील दत्त और आशा पारेख अभिनीत फिल्म चिराग का गाना है।

This boy is Saurav Kishen from Kozhikode. He is locally known as Chota Rafi @ProsaicView @minicnair @ranjona pic.twitter.com/o7vjm6OD7w

दो मिनट और बीस सेकंड का वीडियो बेहद खुबसूरत और प्यारा है। इसे सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। “यह लड़का कोझिकोड से सौरव किशन है। वह स्थानीय रूप से छोटा रफी के रूप में जाना जाता है। ’ इस वीडियो को इस कैप्शन के साथ अपलोड किया गया है। आपको बता दें कि किशन का एक युट्यूब चैनल भी है, जहाँ वह रफ़ी के गाने के कवर को पोस्ट करते हैं। उन्होंने चौदहवीं का चाँद’ भी गाया है, जिसे राज ने पोस्ट किया है।

सौरव किशन तब से गा रहे हैं जब वह काफी छोटे थे। राज द्वारा पोस्ट किए गए एक मजेदार तथ्य के अनुसार जब किशन 10 साल का था उसने मंच पर रफी जी का गीत गाया था। एक प्रसिद्ध मलयालम संगीत निर्देशक ने उनके पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि उन्हें केवल मोहम्मद रफ़ी के गीतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कुछ नहीं।

उल्लेखनीय है कि उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी अपने ट्विटर पेज पर इस वीडियो को साझा किया। कैप्शन ने उन्होंने लिखा, “हम एक नए मोहम्मद रफी के लिए दशकों से इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे हमें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं इस क्लिप को बंद नहीं कर सकता।”

We have been waiting for decades for a new Mohammed Rafi. It sounds as if we may have to wait no longer… I couldn’t switch this clip off… https://t.co/QhM3koPlVE

— anand mahindra (@anandmahindra) September 12, 2020