सूर्य जितने बड़े तारे में हुआ विस्फोट और ब्लैकहॉल में समा गया, खगोलशास्त्रियों ने कैमरे में क़ैद की घटना

आकाश में आए दिन नई नई घटनाएं सामने आती रहती हैं। हाल में ही खगोलशास्त्रियों ने दूरबीन की मदद से बहुत अद्भुत नजारा कैद किया है। सूरज जैसे विशालकाय तारा को ब्लैकहॉल निगल रहा था। ब्लैकहॉल द्वारा तारा को निगलने की प्रक्रिया को स्पेगेटीफिकेशन कहते हैं।

खगोल शास्त्रियों ने यूरोप के दक्षिणी वैद्यशाला तथा दुनिया भर के अन्य अंतरिक्ष केंद्रों में दूरबीन का मदद मदद से यह देखा कि सूर्य जैसे बड़े विशालकाय एक तारा जिसमें कि विस्फोट हुआ और वह ब्लैकहॉल में चले गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस घटना से ब्लैक होल के बारे में समझने में सरलता मिलेगी। अंतरिक्ष में होने वाली प्रकार की घटनाओं को ज्वारीय विघटन कहते हैं। यह ब्लैकहॉल धरती के 21. 5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूरी पर है। ब्रिटेन के रॉयल एस्टॉनोमिकल सोसायटी के प्रोफेसर मैट निकोल का कहना है कि ब्लैक होल के आसपास के तारों को निगल लेने की घटना वैज्ञानिक कल्पना जैसी लगती है।लेकिन टाइडल डिसरप्शन इवेंट में ऐसा होता है।

2/ During such events, the star experiences ‘spaghettification’: its material is stretched into strands as it falls into the black hole. Credit: @ESO /M. Kornmesser pic.twitter.com/LZ2o3Bl0m2

हालाँकि यह घटनाएं बहुत दुर्लभ होती हैं जो कि जल्दी नहीं दिखती। शोधकर्ताओं की टीम ने यूरोप के दक्षिणी वैद्यशाला से बड़े टेलीस्कोप की मदद से इस खगोलीय घटना में ध्यान केंद्रित किया था। एक अध्ययन कर्ता थोमस विवर्स ने बताया कि जब कोई तारा आकाशगंगा के केंद्र में एक बड़े विशालकाय ब्लैक होल के पास पहुंचता है तो ब्लैक होल का अत्याधिक गुरुत्वाकर्षण बल तारा को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है।

3/ Researchers have had trouble investigating these events in the past as they are often obscured by a curtain of dust and debris.

Credit: @ESO /Digitized Sky Survey 2/N. Risinger (https://t.co/2Zlf8bC43V) pic.twitter.com/jUSYuz8dw0

