Paytm KYC धोखाधड़ी से कैसे बचें, बता रही हैं कोकिलाबेन! देखिए वीडियो

‘रसोड़े में कौन था’ के कारण पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर छाई रहने वाली कोकिलाबेन एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार खुद कोकिलाबेन ही रसोड़े में दिखाई दे रही है। वायरल हुए नये वीडियो में कोकिलाबेन अपने स्वाभविक अंदाज़ में किसी को डांटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार वो अपनी बहु राशी या गोपी की किसी हरकत से परेशान होकर उन्हें नहीं डांट रही बल्कि वो लोगों में जागरूकता फ़ैलाने के लिए ऐसा कर रही है। इस बार कोकिलाबेन Paytm के एक प्रमोशनल वीडियो में दिखाई दे रही है।

गौरतलब है कि “रसोड़े में कौन था” वीडियो में लोकप्रिय सीरियल ‘साथ निभाना साथिया’ की कोकिला मोदी की बहुओं को फटकार पर रैप सांग के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो की लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पर केवाईसी को अपडेट करने के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी के बारे में लोगों को सचेत करने के लिए कोकिला मोदी को एक नया विज्ञापन जारी किया है। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

अपने इस वायरल वीडियो विज्ञापन के द्वारा पेटीएम लोगों को समझाना चाहता है कि पेटीएम केवाईसी के लिए कभी भी किसी अन्य ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन आगे उपभोक्ताओं को केवाईसी पर धोखाधड़ी कॉल और एसएमएस से सावधान रहने के लिए कहता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में हो रहे केवाईसी घोटालों में वृद्धि को देखते हुए पेटीएम ने अपने इस नए विज्ञापन जारी किया गया है।

इस वीडियो को देखकर लोग जमकर मज़े उठा रहे है।

I received an sms and a phone call on my no. saying KYC is expired and services will be blocked in 24 hours….the intersting thing is that my no. is not even registered with PayTM😆😆😆

