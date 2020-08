जानिये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा ये #Binod कौन है? लोग बना रहे मीम्स

भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम बदल कर ‘बिनोद’ कर दिया है। यह काम पेटीएम ने गब्बर नाम के एक ट्विटर अकाउंट द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद किया है। Done. https://t.co/zjxs0bDWey — Paytm (@Paytm) August 7, 2020 कौन है बिनोद? सोशल मीडिया पर #Binod नाम ट्रेंड कर रहा है। इस नाम का क्या अर्थ है? आखिरकार इस नाम को इतना वायरल क्या बना दिया? लोग मेम बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। आइए जानें यह नाम कहां से आया … YouTube पर एक वीडियो है – Why Indian Comments Section is Garbage (Binod)। यह नाम उसी वीडियो में दिखाया गया है। यह बताता है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपना नाम छोड़ देते हैं। बिनोद उनमें से सिर्फ एक है। यह वीडियो बताता है कि बिनोद जैसे कुछ लोग अपने नाम, परिवार, कार्य, स्थान आदि के बारे में कैसे बताते हैं। कुछ लोग सिर्फ टिप्पणी करने के बजाय पूरा लेख लिखते हैं। इस वीडियो को 37 हजार से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। इसे 3.69 लाख बार देखा […]