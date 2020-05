जानिये किस को आज एक रुपया देने वाली थीं सुषमाजी!

पूर्व विदेश मंत्री और देश की दिग्गज राजनीतिज्ञ सुषमा स्वराज का मंगलवार को देहांत हो गया। निधन से कुछ घंटे पहले जैसे ही लोकसभा में जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल पास हुआ, सुषमा जी ने खुशी का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री मंत्री नरेन्द्र मोदी को इस उपलब्धि के लिये बधाई दी थी और यह भी कहा था कि जीवन में वे इस क्षण का इंतजार कर रही थी।

मृत्यु से पहले ये कैसा संयोग रहा कि जीवन में जो सपना देखा वह कुछ घंटों पहले पूर्ण हुआ था। यद्यपि इसके अलावा भी एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जो शायद एडवॉकेट हरिश साल्वे जिंदगी भर नहीं भूल पायेंगे।

पाकिस्तानी जेल में कैद भारतीय कुलभूषण जादव का केस इंटरनेशल कोर्ट में लगने वाले एडवॉकेट हरीश साल्वे ने दावा किया है कि उन्होंने मंगलवार रात ८.५० मिनट पर सुषमा जी से बात की थी।

समाचार एजेंसी एनआईआई की संस्थापक स्मिता प्रकाश ने एक ट्वीट करके इस वाकये का संदर्भ दिया। हरिश साल्वे ने अंग्रेजी समाचार चैनल को साक्षात्कार के दौरान बताया कि उन्होंने सुषमा जी बात की थी और बातों-बातों में सुषमा जी ने उनसे कहा कि कि वे कुलभूषण जादव का केस लड़ने के एवज में अपनी एक रुपये की फीस कल ले लें। बता दें कि हरीश साल्वे ने कुलभूषण जादव का केस लड़ने के लिये टोकन स्वरुप सिर्फ एक रुपया लेने का फैसला किया था और इंटरनेशल कोर्ट में कुलभूषण जादव को बचाने काफी मेहनत की थी।

Harish Salve speaking to Padmaja Joshi, anchor at Times Now says he spoke to Sushma Swaraj at 8.50 pm today, she asked him to take the fee of Rs 1 tomorrow. Salve had fought the Kulbushan Jadhav case at ICJ & charged a token sum of Rs 1. She invested so much emotion in this case

