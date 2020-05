भारतीय जवान की इस वायरल तस्वीर की सच्ची कहानी जान लें

पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। कई लोग लैन्डमाइन के कारण अमरनाथ यात्रा बंद होने के बाद भारतीय सैन्य की कार्रवाई का फोटो बताकर इसे शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग यह लिख कर इसे शेयर कर रहे हैं कि कश्मीर में पत्थरबाजों के बीच घिरे भारतीय जवान से जीवन में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, कैसे हमें मुश्किलों का सामना करते वक्त अपनी खुद्दारी को नहीं गंवाना चाहिये।

यह समाचार लिखे जाने तक इस तस्वीर को फेसबुक पर एक लाख से अधिक बार शेयर किया जा चुका है। इसके अलावा वॉट्सएप, ट्विटर और इन्स्टाग्राम पर भी लाखों शेयर हो चुके हैं।

बता दें इस सोशल मीडिया पर यूजर्स इस तस्वीर के साथ कश्मीर की पुरानी तस्वीर को जोड़कर एनडीए और यूपीए के वक्त की सुरक्षा बलों की घाटी में स्थिति की तुलना करते हुए इसे शेयर भी कर रहे हैं। एक तस्वीर जो इस प्रकार की साझा की जा रही है उसमें एक ओर एक सुरक्षाकर्मी पत्थरबाजों को रोकने और उनसे बचने के लिये शिल्ड लिखे सड़क के बीच में खड़ा दिखाई दे रहा है। जबकि साथ ही तस्वीर में ये नई वाली तस्वीर है जिसमें जवान बैखौफ बंदूक ताने प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा है।

This pic shows why Separatists, Muftis and Abdullahs are becoming restless in Kashmir !!!#IndianarmyinKashmir pic.twitter.com/mHC7z0GgoN

— ShireenKoul (@ShireenKoul) August 4, 2019