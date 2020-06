केबीसी रजिस्ट्रेशन : ऑडिशन-एग्जाम शुरू होने के पहले ही बंद हुआ खेल, सैकड़ों प्रतियोगी परेशान

थोड़े दिन पहले सोनी ने जानकारी दी थी कि ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के अगले संस्करण के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। शो के निर्देशक ने बताया था कि केबीसी के बारहवें संस्करण में भाग लेने की प्रक्रिया 9 मई से 22 मई तक चलेगी और इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी।आपको बता दें कि तय किए प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रेशन के बाद स्क्रीनिंग में चयनित सदस्य को शोर्टलिस्ट करके अधिक जानकारी एवं आगे की प्रक्रिया के लिए टेलीफोन द्वारा संपर्क किया गया। लोगों को बाकायदा रिकार्डेड लाइन से कॉल और फिर सन्देश द्वारा उनके चयन की जानकारी दी गई।

चयनित प्रतियोगियों को सन्देश प्राप्त हुआ कि शनिवार 6 जून को सुबह 11 बजे उनका ऑडिशन होगा। जिसे दो चरण में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में सामान्य ज्ञान के कुल 20 सवाल होंगे जिनके जवाब देने कर आगे बढ़ना होगा। फिर विडियो रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया पूरी करनी रहेगी। ये प्रक्रिया सोनीलिव के एप्लीकेशन पर होनी थी।

इसके लिए प्रतियोगियों को 10.30 तक एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके परीक्षा शुरू होने का इंतजार करना था। वही आज सुबह जब प्रतियोगियों ने नियत सारी प्रक्रिया पूरी कर ली और परीक्षा शुरू होने का इंतजार करने लगे तो 11 बजे उनके स्क्रीन पर एक सन्देश आया जिसमे लिखा था कि आप आगे नही बढ़ सकते!

After following all the instructions and logging on rightly at 10:30 am for #KBC12registrations . Attached msg popped up. plz let us know what went wrong. We expect rescheduling of online audition. #kbc2020 #kbc12 pic.twitter.com/bFs1rSEoBH

@SonyTV @SrBachchan @ #kbc12

Sir,

I waited for more than 1 hour but no quiz started for the kbc as it was scheduled for 11 Am sharp as you can see in the screenshot. Suddenly after sometime app refreshed. And when i tried again it doesn't allow me. Please help.

Thank you. pic.twitter.com/fxsKqto46h

— Amit Kumar Tiwari (@tiwarikumaramit) June 6, 2020