करण जौहर ने PM मोदी को किया बर्थडे विश, मिला ये जवाब तो हो गई कंगना ट्रोल

गुरुवार, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपना 70वां जन्मदिन मनाया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसकों ने उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दी। इनमें बॉलीवुड सितारे भी शामिल थे। इनमे लंबे समय से सोशल मीडिया से गायब बॉलीवुड निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए करण जौहर ने ट्वीट किया, “माननीय प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे फिल्मों के प्रति अपने प्यार और सिनेमा के वैश्विक पदचिह्न पर प्रभाव के बारे में बात करने का अवसर मिला। आपकी दया, नम्रता और विवेक हमारी मार्गदर्शक बन गई है। आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए शुभकामनाएं।“उसके बाद प्रधान मंत्री मोदी ने लिखा, “सिनेमा के लिए आपका जुनून बहुत प्यारा है। शुभकामना के लिए धन्यवाद।” Of course! Your passion towards cinema is adorable. Thank you for your wishes. https://t.co/6KcZRmEWNr — Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2020 प्रधानमंत्री मोदी के जवाब को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग ही मूड़ में आ चुके हैं। […]