JCBKiKhudayi : लो अब लोगों को सनी लियोनी नहीं जेसीबी मशीन ज्यादा भा रही है!

कहते हैं सोशल मीडिया ठालों की दुनिया है। हाथ में मोबाईल थामे एक विषय से दूसरे विषय पर धमकते यूजर्स का दिल कब किस पर आ जाए कह नहीं सकते। कब कौन सा टोपिक ट्रेंड करने लगे, कब कौन हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बन जाय, कहा नहीं जा सकता।

पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर जानते हं क्या टॉप ट्रेंड कर रहा है? बता देते हैं। #JCBKiKhudayi ट्वीटर पर टॉप ट्रेंड करता रहा। अब आप सोचेंगे जेसीबी मशीन में ऐसा क्या है जो लोग इसको लेकर बातें कर रहे हैं, मीम बनाकर शेयर कर रहे हैं। सच कहें तो कोई नहीं जानता। क्योंकि जेसीबी मशीन में जमीन में खुदाई की जाती है, इसके अलावा इस मशीन का कोई काम नहीं। यह कोई ऐसा आकर्षण पैदा करने वाला काम भी नहीं कि कुछ अचरज पूर्ण हो। लेकिन मोबाईल की आज की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि लोग किसी भी चीज में मजे लेना शुरू कर देते हैं और फिर एक के बाद कतार लग जाती है।

अब चलिये इस चीज के मूल में जाते हैं। दरअसल अभिनेत्री सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की। पहले फोटो देख लें।

फोटो में सनी लियोनी एक जेसीबी मशीन पर खड़ी हुई हैं। वैसे सनी लियोनी मोबाईल की दुनिया में यूजर्स की पहली पसंद तो हैं ही और उनके लाखों फैन्स हैं। इस फोटो को भी ट्वीटर पर २७ हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। लेकिन इस फोटो में न जाने क्यों लोगों को सनी लियोनी की जगह वे जिस पर खड़ी हैं वो जेसीबी मशीन ज्यादा भा गई। फिर क्या था, लोगों ने अपनी क्रियेटिविटी पर हाथ आजमाना शुरु कर दिया और फिर देखें नतीजे के रुप में क्या-क्या मजेदार मीम बनकर सामने आये। आप भी लुत्फ उठाइये!

जेसीबी मशीन बनाने वाली कंपनी ने भी इस मौके को भुनाने का अवसर नहीं चुकी।

We are truly humbled by the love shown for JCB in India today, with #JCBKiKhudai trending across the country! Thank you to our customers and fans for your enthusiasm and support! With @JCBIndiaLtd, you can #ExpectMore. #JCBkikhudayi pic.twitter.com/4oGhCAqcyJ

— JCB (@JCBmachines) May 27, 2019