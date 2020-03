जनता कर्फ्यू : कोरोना के खिलाफ संघर्ष के जाबांजों के लिये बजी इस ताली के आप कायल हो जायेंगे

देशभर में कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई का श्रीगणेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू से हो चुका है। रविवार शाम को 5 बजे देश भर में लोगों ने तालियां बजाकर, बर्तन ठोककर, शंखनाद करके कोरोना के खिलाफ संघर्ष में अपनी सेवाएं दे रहे जाबांजों का हौसला बढ़ाया। इस अभियान में देश के हर तबके के लोग शामिल हुए।

पूर्व क्रिकेटर विरेन्द्र सहवाग ने रविवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक शख्‍स भी तालियां बजा रहा है। शायद भिखारी या सड़कों से सामान बटोर कर अपना गुजरबसर करने वाले इस शख्स का वीडियो अवश्य ही दिल का छू जाता है। कोरोना के खिलाफ संघर्ष में सब एक हैं, यह जज्बा इस तस्वीर से साफ हो जाता है। आप भी देखें।

Wow! Speechless #JantaCurfew .

May our unity help us go through this difficult time with ease and may the #COVID2019 go away for good very soon. pic.twitter.com/BGw2jdwpGJ

— Virender Sehwag (@virendersehwag) March 22, 2020