ऐसा लगता है इस मेंढ़क के शरीर के अंदर ‘बल्ब’ जलते हैं!

सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाए ये कोई नहीं कह सकता, सोशल मीडिया पर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिल ही जाता हैं। आज कल सोशल मीडिया पर दीवाल पर चिपके एक मेढ़क का एक वीडियो वायरल हो रहा हैं।

अरे मेंढक का दीवाल से चिपकना कोई बड़ी बात नहीं है पर उस मेढ़क के पेट में अचानक लाइट जलने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे इस मेढ़क के पेट में कोई बल्ब हो। इस बात ने सोशल मीडिया को हैरान कर रखा है।

दरअसल इस मेढ़क ने एक जुगनू को निगल लिया था और वो जुगनू उसके पेट में जाकर अपना काम कर रहा था। ट्विटर पर अपलोड इस वीडियो को अब तक लगभग 90 हज़ार बार देखा जा चूका और पांच हज़ार से अधिक लाइक्स मिल चुके है। लोग कुदरत के इस करिश्मे को देखकर आश्चर्यचकित हो चुके है। लोग इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे है।

कुछ टिप्पणी:

Mom frog:

I said don’t eat the firefly, it’s coming for dinner, it is not dinner

Son frog:

I didn’t eat it

Mom frog:

Are you sure you want to stick to that story?

— Johannes Hamman (@fastaireZA) September 10, 2020