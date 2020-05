नर्सों का अमानवीय कृत्य, मरीज की ‘लाश’ के साथ बनाया टिक-टॉक वीडियो

सैन जुआन (ईएमएस)। प्यूर्टो रिको के एक अस्पताल में सेवा की प्रतिमूर्ति कही जाने वाली नर्सों ने एक अमानवीय कृत्य किया जो काफी शर्मनाक है। इन नर्सों का बनाया एक टिक-टॉक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो हो रहा है। इस वीडियो में नर्सों ने एक बैग लिया हुआ है जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की लाश रखने के लिए किया जाता है।

The search is over.

Here is the most disgusting and vile TikTok from bored ‘first responders’ we’ve seen.

Do they really not have anything better to do? pic.twitter.com/ciTxLZY8P1

— Big League Politics (@bigleaguepol) April 29, 2020