एक ही फ्रेम में नजर आये भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ और पक्षी मोर, अद्भुत तस्वीर!

जीतता वो ही है जिसकी जान पर बन आए! भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर एक ही फ्रेम में नजर आये हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब पसंद की जा रही है। बारिश का मौसम है और मोर की यह प्रिय ऋतु। मयुर-नृत्य भी इसी मौसम में खूब देखा और पसंद किया जाता है। बता दें यह तस्वीर कर्नाटक के काबिनी नेशनल पार्क की है। खैर, अब इस तस्वीर की बात करें। क्या आपको लगता है बाघ यहां मोर का नाच देख रहा है? जी नहीं, कोई भी प्राणी अपना नैसर्गिक स्वभाव नहीं भूलेगा। बाघ के लिये तो मोर भी एक शिकार ही है। और मोर को भी अपनी जान प्रिय है। नीचे दिये वीडियो पर गौर फरवाईये। National bird vs National animal. When race is about life. Its #NationalWildlifeDay today. VC BBC. pic.twitter.com/SDqV3ny6EL — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 4, 2020 जैसा आपने देखा, बाघ ने आदतन मोर रूपी शिकार पर हमला कर दिया। लेकिन नृत्य में मशगूल मोर ने समयसूचकता का परिचय दिया। बाघ अधिक ताकतवर और शातिर शिकारी भले हो, लेकिन यहां […]