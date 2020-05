पानी से चलने वाला इंजन बनाने में भारत में किसी ने भाव नहीं दिया तो ये बंदा जापान चला गया!

भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन दिक्कत है कि प्रशासन प्रतिभावान लोगों को उचित अवसर एवं आवश्यक मदद नहीं करता। तमिलनाडु के कोयम्बटूर निवासी संथीराजन कुमारस्वामी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ।

बात कुछ ऐसी है कि मिकेनिकल इंजीनियर संथीराजन के दावे के अनुसार उन्होंने डिस्टील्ड वॉटर से चलने वाला एक इंजन इजाद किया है। संथीराजन ने मीडिया को बताया कि उन्हें इस काम में जीवन के दस वर्ष लगा दिये। दुनिया में यह अपने तरीके का पहला उपकरण है। वे बताते हैं कि उनके इस इंजन में डिस्टील्ड वॉटर का उपयोग होता है, जिसमें नीहित हाईड्रोजन का उपयोग इंजन फ्यूल सोर्स के रूप में करता है और ऑक्सीजन हवा में छोड़ता है।

Tamil Nadu: S Kumarasamy, a Coimbatore based mechanical engineer claims to have invented an engine that can run on distilled water. He says,”It took me 10 years to develop this engine, it’s the first of its kind in world. It uses hydrogen as fuel source & releases oxygen.” (10.5) pic.twitter.com/BGqJi1po0C

बता दें कि अब तक प्रचलित इंजन एक या दूसरे प्रकार के ऑईल का उपयोग फ्यूल के रूप में करते हैं और हवा में जहरीली कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि यदि संथीराजन की मेहनत वाकई रंग लाती है तो एक इकोफ्रेन्डली इंजन बाजार में आ सकता है।

लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दुःखद पहलू यह है कि संथीराजन का सपना इस इंजन को भारत में लौंच करने का था। उन्होंने प्रशासन के हर दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन कहीं से भी सकारात्मक प्रतिभाव नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर संथीराजन ने जापान सरकार का संपर्क किया और जापान सरकार ने संथीराजन को हर संभव सहयोग दिया। संथीराजन के अनुसार अब आने वाले दिनों में डिस्टील्ड वॉटर से चलने वाला यह इंजन जापान में लॉंच होगा।

Sounthirajan Kumarasamy: My dream is to introduce this engine in India, I knocked all the doors of the administrators but couldn’t get a positive response. So, I approached the Japan govt & got the opportunity, this engine will be introduced in Japan in the coming days. (10.5.19) pic.twitter.com/RXFesapvr2

— ANI (@ANI) May 10, 2019