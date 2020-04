लोगों ने नए वाहन अधिनियम से बचने के लिए भी खोज निकाले जुगाड़

यह सच है कि लोग भारत में यातायात नियमों के पालन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो नियमों में विश्वास भी नहीं करते। यही वजह है कि अब देश के लोगों को नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंड लगाए जा रहे हैं। 1 सितंबर से, मोटर वाहन अधिनियम पूरे भारत में लागू किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर आपको बड़ा जुर्माना देना ही होगा। जिसके मामले पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं।

लेकिन भारतीय तो भारतीय हैं। उन्होंने इस नियम से बचने का भी तरीके खोज निकाले हैं। नया अधिनियम लागू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए लोगों ने इससे बचने के तरीके खोज लिए हैं, जोकि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं और लोग इन्हे देख कर काफी हंस भी रहे हैं।

आईपीएस पंकज जैन ने ट्विटर पर एक वीडियो ट्वीट किया। जिसमें बिना हेलमेट के लोग अपने दोपहिया वाहन खींच कर लेजा रहे हैं। उन्होंने वीडियो में लिखा, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना गैरकानूनी है लेकिन वाहन लेकर पैदल चलना नहीं।

This is hilarious.

Innovative ways to avoid traffic challans

☺️☺️

Pls follow traffic rules to avoid such situations #MotorVehiclesAct2019 pic.twitter.com/hh7c1jWC80

