‘मेरे परिवार में 9 सदस्य हैं लेकिन सिर्फ 5 ने ही वोट दिया!’

पंजाब के जालंधर संसदीय सीट से नीटू शटरान वाला नामक शख्स निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे। उनका जालंधर में दुकान के शटर लगाने का व्यवसाय है इसीलिये वे शटरलान वाला के नाम से जाने जाते हैं। २३ मई को जब मतगणना शुरू हुई तो शुरूआती रूझानों के बाद ही वो रोते हुए मतगणना कक्ष से बाहर आ गये।

बाहर खड़े मीडियाकर्मियों के पूछने पर बिलखते हुए नीटू ने बताया कि उनके परिवार में ९ सदस्य हैं लेकिन केवल ५ ही लोगों ने उन्हें वोट दिया। उनसे यह पूछे जाने पर कि क्या परिवार वालों ने उन्हें धोखा दिया, इस पर आंसू बहाते हुए नीटू ने कहा कि नहीं कुछ गड़बड़ है।

This independent candidate from Indian Punjab couldn’t even get his family to vote for him. 🤣 #IndianElections2019 #2019Elections #PunjabisRock pic.twitter.com/aI3oddPP9m

— Ammara Ahmad ਅਮਾਰਾ ਅਹਿਮਦ (@ammarawrites) May 23, 2019