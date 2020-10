मास्क नहीं पहनने वाले सावधान हो जाएं, ये वीडियो आपकी आँखें खोल देगा!

देश में कोविड-19 रोगियों की कुल संख्या 77 लाख को पार कर गई है, जिसका अर्थ है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी हम सभी पर मंडरा रहा है। मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “कोरोना की वैक्सीन आने तक मास्क की हमारी दवा है।” इसके अलावा पीएम ने बार-बार साबुन से हाथ धोने और दो गज की दूरी रखने की आवश्यक पर बल दिया। पीएम मोदी के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी मास्क के महत्व पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कई जगहों पर लोग मास्क नहीं पहनते हैं और सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि मास्क नहीं पहनने से आपको कुछ नहीं होगा, तो आपको इस वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए। Does it make sense now? Wear a mask! pic.twitter.com/j481NefwsQ — Dr. Arvinder Singh Soin (@ArvinderSoin) October 21, 2020 इस वीडियो को ट्विटर यूजर अरविंद सोइ ने शेयर किया है। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘अब आप समझ गए? मास्क पहनिए।’ अब तक इस वीडियो को दो […]