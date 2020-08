यदि आप बैंग्लोर के निवासी हैं तो सरोज दीदी के हाथ के लज्जदार व्यंजन ट्राय कीजिये!

हम अक्सर अपने या किसी के द्वारा की गई छोटी छोटी सहायता को या भूल जाते हैं या हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि एक छोटी सी मदद किसी के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। अब बैंगलोर के अंकित वेंगुलकर को ही देख लीजिए। अंकित की छोटी सी मदद ने उनके घर में काम करने वाली सरोज दीदी को पैसा कमाने का एक और साधन दे दिया। इतना ही नहीं अब हर कोई सरोज दीदी की कुकिंग की तारीफ कर रहा है।

अंकित ने ट्विटर पर ट्विट की श्रृंखला बनाकर बताया कि कैसे सरोज दीदी अपने पाक कौशल और शौक को एक छोटे व्यवसाय में बदलना चाहती हैं। अंकित ने लिखा “सरोज दीदी 47 साल की हैं। उनके 3 बच्चे हैं। वो और उनके पति एक छोटा सा रेस्तरां चलाते थे।अब जब उनके पति की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए रेस्तरां का काम करना बंद कर दिया और लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया हैं। सरोज दीदी कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से बोल लेती हैं।”

Saroj Didi's been cooking and cleaning at my Bangalore home for almost a year now. Extremely reliable. We bond over food and cats.

She's been wanting to start a home-cooked food business for a few weeks now.

We started today.

She's extremely talented and experienced in cooking. pic.twitter.com/jEoRRofjQ3 — Gadgetwala (@ankitv) July 24, 2020

अंकित आगे कहते हैं “सरोज दीदी लगभग पिछले 1 साल से मेरे लिए खाना बना रही हैं और साफ-सफाई का ध्यान रख रही हैं। सरोज दीदी बहुत ही विश्वसनीय है। पिछले कई हफ्तों से वह घर के बने खाने का व्यवसाय करने का सोच रही हैं।अंततः हमने आज शुरुआत की। वे भोजन बनाने में बहुत अनुभवी और बहुत प्रतिभाशाली हैं ।

If you live near HSR layout in Bangalore, and would like to get a tiffin service or any yummy food, please consider Saroj Didi. It'll help her earn extra income. And you'll get some super delicious food.

Thanks for your support & kindness. 🙏 pic.twitter.com/8nF9jJRTB1 — Gadgetwala (@ankitv) July 24, 2020

अंकित ने आगे लिखा “यदि आप बैंगलोर में हैं और आप एचएसआर लेआउट के पास रहते हैं और टिफिन सेवा या स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाना चाहते हैं, तो सरोज दीदी के बारे में विचार करें!” इससे उन्हें पैसे कमाने में मदद मिलेगी और आपको स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। आपके समर्थन और दया के लिए धन्यवाद।

And we've sold out 2kgs of Mangalore Crab Curry in no time. THANKS SO MUCH for all your retweets and encouragement. Saroj Didi is so happy. And a bigger thanks to all those who've placed their orders. Will DM you.

Bon appetit. ❤️ pic.twitter.com/BhfGBwwz0u — Gadgetwala (@ankitv) July 24, 2020

Saroj Didi's smile on receiving the first round of payments for the amazing Crab Curry sale. Whatever money is made from the sale, goes to her.

She's cooks and I manage the sale, take orders & payments on @Paytm @GooglePayIndia and coordinate with delivery persons for pick-up. pic.twitter.com/LKBr6wakhP — Gadgetwala (@ankitv) July 26, 2020

सरोज दीदी एक ओर भोजन पर ध्यान देती हैं तो वही दूसरी ओर अंकित आर्डर, विक्रय और वितरण संभल रहे है। “मैं सरोज दीदी की मदद कर रहा हूं और उनके लिए एक खाद्य व्यवसाय शुरू कर रहा हूं!” अंकित ने लिखा। यदि आप बैंगलोर में हैं और कुछ स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, तो मुझे संदेश भेजें।

अब सरोज दीदी का कारोबार हिट हो गया।

उनकी कहानी इतनी वायरल हो गई कि आम लोग से लेकर सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना और कई बड़े लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं।

This makes me to SO HAPPY & PROUD.

Thank you @ankitv for doing this for Saroj Didi. 💪🏼

Would you deliver to NY. ❤️😍 https://t.co/3ABRQnZI1Z — Vikas Khanna (@TheVikasKhanna) July 25, 2020

अंकित ने सरोज दीदी की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर भी साझा की। जिसमें वे मैंगलोर क्रैब करी बेचने के बाद अपना पहला भुगतान ले रही हैं।