पता ही नहीं चल रहा कि ये मास्क है या चोंच! आपने देखा क्या?

कोरोना महामारी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आज जीवन की जरुरत बं गए है। ऐसे में लोग मास्क के साथ तरह तरह के प्रयोग कर रहे है। बाज़ार में भी अलग अलग तरीके के मास्क उपलब्ध है। चेहरे के मास्क को दिलचस्प बनाने के लिए लोग नए-नए प्रिंट लेकर सामने आ रहे हैं। अपने स्वयं के चेहरे को मुद्रित करने से लेकर मास्क पर प्रेरणादायक उद्धरण लिखने तक, लोग सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर इंसान क्रिएटिव हो तो वो इन सभी से एक कदम आगे जा सकता है।

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमे एक शख्स को पपेट जैसा मुखौटा (मास्क) पहने हुए देखा जा सकता है। इस क्लिप को ट्विटर उपयोगकर्ता सैम आरओ ने कैप्शन के साथ साझा किया, “हम केवल पहली पारी में हैं जहां मुखौटे का आगे लाया जा रहा है। और, हमें लगता है कि वह सही है।”

19 सेकंड के वीडियो में एक व्यक्ति को एक काले और लाल रंग का मैपेटेट चेहरा पहने दिखाया गया है। मुखौटा ऐसा लगता है जैसे कि आदमी की एक चोंच है और आदमी इसके सहारे आदमी बोलता है। क्लिप में, उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, “तो मुझे एक नया मुखौटा मिला। कारा, वह मेरे साथ दुकानों में नहीं आई और मुझे सच में पता नहीं क्यों। ”

साढ़े नौ लाख बार देखे जा चुके इस वीडियो ने इन्टरनेट पर धमाल मचा कर रखा है। इस वीडियो को लगभग 36 हज़ार लाइक्स मिल चुके है। लोग इस पर ना सिर्फ कमेंट कर रहे है बल्कि ऐसे मास्क की मांग भी कर रहे है।

