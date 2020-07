कोरोना के बाद कितनी बदलेगी गारमेंट इंडस्ट्री, बदलाव तो ऐसे-ऐसे हो रहे

कोरोना वायरस महामारी के असर ने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। साथ ही बहुत सी पुरानी चीजें नए रूप में सामने आ रही है।साथ ही इस वायरस से भयभीत जनता के लिए नए विकल्प के रूप में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे है। उदाहरण के लिए चवनप्रास फ्लेवेर वाला आइसक्रीम!

The end is nigh. Also, eww. pic.twitter.com/X7xZRgrE1b — Sucharita Tyagi (@Su4ita) June 24, 2020

हालाँकि, परिवर्तन से गुजरने वाली चीजों में सिर्फ भोजन का नाम नही आता बल्कि ऐसे बदलाव कपड़ों में भी स्पष्ट देखे जा रहे है।

Introducing SECURO Our ANTI- VIRAL Shirt That KILLS 99% Of The COVID-19 Virus. For Details & Zero Contact Delivery Click On https://t.co/a1UoRV9YFN pic.twitter.com/FYhNhwnELE — ZOD! Clubwear (@ZODclubwear) June 26, 2020

जानकरी के अनुसार राशि नामक एक कंपनी एक एंटी-वायरल शर्ट के साथ मार्केट में आई है और जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके कपड़े 99% वायरस और बैक्टीरिया को मारता है, जिसमें कोविड-19 के वायरस भी शामिल है।’

इसमें एक * है जो ये बताता है कि आईएसओ 18184 के अनुसार ये कपड़ा मजबूत एंटीवायरल और आईएसओ 20743 के अनुसार ये कपड़ा जीवाणुरोधी वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावशाली रहा है।इन विषाणुओं में SARS-CoV-2 और COVID-19 वायरस भी है।हालांकि इसकी संभावना बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी वे ऐसा दावा कर रहे हैं।कंपनी की जानकारी क अनुसार शर्ट 40 डिग्री सेल्सियस पर 30 धुलाइयों के लिए उचित है। साथ ही कंपनी ग्राहकों को कपडे के धुलाई की जानकारी रखने की सलाह देती है।

पूरा विवरण यहां दिया गया है।हालांकि कंपनी का यह भी कहना है कि ये शर्ट कोई ‘चिकित्सा उपकरण’ या इलाज नहीं है।

इससे पहले भी जून में भारतीय टेक्सटाइल-टू-रिटेल के एक समूह अरविंद लिमिटेड ने स्विस टेक्सटाइल इनोवेटर हेइक्यू मटेरियल्स एजी और ताइवान के जिंक्स कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर भारत में अपनी तरह का पहला ब्रांड Intellifabrix नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया था। इस बात की जानकारी देते हुए कंपनी ने कहा भी था “अनुसंधान से पता चलता है कि वायरस और बैक्टीरिया कपड़ा सतहों पर दो दिनों तक सक्रिय रह सकते हैं।ये कपड़े संपर्क में आने वाले वायरस को मारते है और उनके संक्रमण को रोकने में असरदार हैं।

The textile and apparel firm plans to launch anti-viral textile technology under its brand "Intellifabrix".https://t.co/F4wfJnUfNK — Business Today (@BT_India) June 11, 2020

हालांकि अन्य शोध हमें बताते हैं कि यह कोई नई तकनीक नहीं है। इस तकनीक का उपयोग कुछ समय पहले कुछ समय के लिए किया जा चूका है। बात केवल यह है कि चल रही महामारी के कारण इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। वोग बिजनेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि परीक्षण बताते हैं कि यह तकनीक प्रभावी हो सकती है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है कि क्या सच में इससे वायरस से संक्रमित होने की संभावना कम हो जाती है।

इस सबसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए वोलेबक नामक एक कंपनी ने एक पूर्ण धातु जैकेट लॉन्च किया। इसके मुख्य हिस्से के रूप में तांबे का उपयोग हुआ है। इसके बारे में बताते हुए कंपनी ने कहा कि कॉपर बायोस्टैटिक है, जिसका अर्थ है कि बैक्टीरिया और अन्य जीवन रूप उस पर नहीं बढ़ेंगे। इसमें बैक्टीरिया और वायरस मरने के साथ असाधारण रोगाणुरोधी गुण भी हैं।

इसी तरह फ्रीकिन्स डेनिम ने एसटीडब्ल्यू (स्टेरलाइज्ड टिल वॉर्न) कपड़ों की एक पंक्ति शुरू की, जो ब्रांड के अनुसार, ‘किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को मारने और 40 धुलाई तक अपने मूलभूत गुणों को बरकरार रखने का गुण रखते हैं।’

खैर देखते है कि इस वायरस के असर के कारण कैसी-कैसी चीजें हमने देखने को मिलेंगी!