बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा!?

सच में सिग्नल पर पुलिसकर्मी खड़ा हो तो लोग नियम का पालन करते हैं, इसीलिए इनको खड़ा कर दिया….

बेंगलुरु ट्रैफ़िक पुलिस ने ट्रैफ़िक नियमों के उल्लंघनों को रोकने के लिए एक अनूठी पहल करते हुए पूरे शहर में मुख्य जंक्शनों पर में मानव-आकार के पुतलों को खड़ा किया है। बेंगलुरु ट्रैफ़िक पुलिस का मानना है कि लगभग 200 पुतले लोगों को सिग्नल तोड़ने, तेजी से वाहन चलाने और हेलमेट न पहनने जैसे ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से रोकेंगे।

बेंगलुरु शहर के अतिरिक्त आयुक्त (यातायात) बी.आर. रविकांत गौड़ा ने कहा “मैंने देखा है कि लोग ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के हाजिरी के बाद ट्राफिक नियमों का पालन करते हैं। जैसे जब कोई ड्राइवर सिग्नल के पास ट्रैफिक पुलिसकर्मी को देखता है, तो वे सीट बेल्ट लगा लेता हैं। सड़क उपयोगकर्ताओं के इस व्यवहार को ध्यान में रखते हुए हमने शहर के तमाम सिग्नल्स पर पुतलों को खड़े करने की पहल की है।”

उन्होंने कहा कि पुतलों को नियमित रूप से अन्य सड़कों पर स्थानांतरित किया जाएगा और वास्तविक पुलिसकर्मियों के साथ भी प्रतिस्थापित किया जाएगा। इससे पहले परीक्षण के आधार पर 30 पुतलों को स्थापित किया गया था। बाद में ये संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई। पुतलों को पुलिस की वर्दी, रिफ्लेक्टर जैकेट, जूते, टोपी और मुखौटे के साथ वास्तविक पुलिसकर्मी की तरह तैयार किया गया है।

.@blrcitytraffic place mannequins dressed up as traffic cops in various points across busy junctions in Bengaluru. The police believe this would encourage more people to follow traffic rules. Video shot by @ralpharakal from Residency Road. @IndianExpress pic.twitter.com/IU2NdLlikO

— Express Bengaluru (@IEBengaluru) November 27, 2019