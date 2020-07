कैसा हो आप बाइक पर जा रहे हों और सीट के नीचे से सांप निकले?

कभी-कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हंसी भी आती है, लेकिन जिस पर गुजरी हो उसका डर के मारे पसीना छूट रहा हो।

मुंबई मीरर द्वारा ट्वीट किये गये मुंबई में घटे एक ऐसे ही वाकया से रुबरू होइये। एक व्यक्ति अपने बुलेट पर जा रहा था। तभी सड़क पर पास से गुजर रहे इूसरे बाइक सवार ने कहा कि उसकी सीट के नीचे सांप है। जरा सोचिये, सड़क के बीचो-बीच ड्राइव कर रहे युवक पर क्या गुजरी होगी।

WATCH: Snake found under the seat of a bike! pic.twitter.com/U4dGimYZr5

— Mumbai Mirror (@MumbaiMirror) July 7, 2020