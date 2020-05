‘शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली लड़कियों का रेप होना चाहिए’ वाला बयान देने वाली महिला की चहुंओर हो रही किरकिरी

महिला ने फेसबुक पर स्वयं शोर्ट ड्रेस पहने फोटो शेयर कर रखी है

नई दिल्ली (ईएमएस)। एक बेहद शर्मसार और चौंकाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रेस्तरां में एक अधेड़ उम्र की महिला कुछ लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है। वीडियो में अधेड़ महिला कहते हुए नजर आ रही है कि हैलो.. ये लड़कियां छोटे-छोटे कपड़े पहनकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। ये सभी शॉर्ट ड्रेसेस पहन कर और नेकेड होकर अपना रेप करवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती हैं। महिला ने कहा कि ऐसी लड़कियां ही देश में रेप को बढ़ावा देती हैं। इस बयान के बाद इस महिला की सोशल मीडिया से लेकर चहुंओर किरकिरी हो रही है।

हालांकि लड़कियों ने महिला की इस टिप्पणी का विरोध किया और मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि एक महिला होकर वो कैसे दूसरी महिलाओं और लड़कियों पर ऐसी भद्दी टिप्पणी कर सकती हैं।लड़कियां महिला से इस तरह की टिप्पणी पर माफी मांगने को कहती हैं लेकिन वह अधेड़ वीडियो बनता देख इधर-उधर छिपती दिखाई दे रही है। वहीं लड़कियां जब पूछती हैं कि जब किसी बुजुर्ग और मासूम बच्ची के साथ गलत काम होता है तो क्या उसके लिए भी उनके कमपड़े जिम्मेदार हैं तो इस पर महिला कहती है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो बेवकूफ है और वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन लड़कियां कहती हैं कि बिना सॉरी बोले वो उन्हें वहां से नहीं जाने देंगी।

इस वीडियो को फेसबुक पर अब तक 32,000 से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसी महिला की शोर्ट ड्रेस पहने हुए फोटो भी वायरल हो रही है जो उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर चस्पा की थी, हालांकि बाद में महिला ने अपना एकाऊंट डिएक्टीवेट कर दिया है।

A video has got viral in social media where an elderly women is seen asking to men rape two younger women for wearing short dresses.

This is the same women who wearing short dress and post this photo in her facebook account (now deactivated)..

