माना शेर घास नहीं खाता, पर क्या तरबूज खा पायेगा!?

आज कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इस वीडियो में एक बाघ को एक खेत के बीच में एक तरबूज खाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि यह बात समझ नहीं आ रही है कि बाघ शाकाहारी है या शाकाहारी होने की कोशिश कर रहा है। फ़िलहाल वह अपनी प्रकृति के विपरीत जा कर तरबूज खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता हैं कि बाघ अपने तेज दांतों से तरबूज पर हमला करता है, लेकिन तरबूज बिल्कुल भी नहीं हिलता है। फिर बाघ स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो जाता है। वह सोचता है कि शायद तरबूज उसके कौशल को चुनौती दे रहा है। इसके बाद बाघ तरबूज पर जोर से बार-बार हमला करता है। थोड़ी मेहनत के बाद बाघ सफल हो जाता है। This tiger couple went vegan after being trolled in tweeter😌 (This has no resemblance to a famous Indian personality trolled by PETA recently) pic.twitter.com/BVls2HZl7C — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 23, 2020 इसे देखकर बाघ आश्चर्यचकित हो […]