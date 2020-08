Zoom पर चल रही थी सरकारी मीटिंग, कैमरा ऑफ किये बिना ही एक युगल ‘गंदा’ काम करने लगा!

कोरोना महामारी के कारण स्कूल-कॉलेज और अधिकांश कार्यालय बंद हैं। ज्यादातर काम ऑनलाइन किया जा रहा है। सभी बैठकें-मीट ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं। इसके दौरान बहुत सारे लोग कैमरे के सामने गलतियां करते हैं। ब्राजील में एक ऐसी ही घटना सामने आई है। वीडियो कॉल के दौरान एक युगल ने कैमरा बंद किए बिना इंटिमेट होना शुरू कर दिया। यह घटना ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में नगर परिषद में एक सरकारी बैठक के दौरान हुई। जानकारी के अनुसार बैठक में महामारी के दौरान नगरपालिका प्रणाली के माध्यम से छात्रों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर चर्चा की जा रही थी। बैठक में शहर के कई महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया था।

अचानक एक सदस्य अपनी सीट छोड़कर उठा गए लेकिन कैमरा बंद करना भूल गए और अपने साथी के साथ संबंध बनाने लगे। बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई और बिना रुके 4 घंटे तक चली। बैठक में मौजूद लोगों ने इस दृश्य को देखा लेकिन उस जोड़े ने इसे अनदेखा करते हुए अपना काम जारी रखी।

सोशलिज्म एंड लिबर्टी पार्टी के नेता लियोनेल ब्रीजोला ने कहा, “जैसे ही हमने देखा कि यह हो रहा था, हमने तुरंत ऑडियो और वीडियो कंट्रोल टीम को फीड बंद करने के लिए कहा।” हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि कैमरे पर इस तरह की हरकत करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं।

