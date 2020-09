भूल-भुलैया से बाहर निकलना कोई इस चूहे से सीखे!

इन्टरनेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ रोज ना जाने कितने ही पोस्ट और वीडियो वायरल होते रहते है। हर दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसे जानकर हम आश्चर्यचकित रह जाते है। अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमे एक चूहे को एक अलग ही खेल खेलते हुए दिखाया गया है।

दरअसल सोशल मीडिया साईट ट्विटर पर उपयोगकर्ता @Buitengebieden द्वारा अपलोड किए एक वीडियो में एक चूहे को एक प्रकार के भूलभुलैया से निकलते दिखाया गया है। इस वीडियो को “कभी कभी समस्या को भुला जाना ही उसका सबसे सही उपाय है!” कैप्शन के साथ ट्विटर पर अपलोड किया गया था।

Sometimes the best way to solve a problem is just to ignore that there is a problem.. pic.twitter.com/W7UBKE4xv4 — Buitengebieden (@buitengebieden_) September 12, 2020

दरअसल इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक चूहे को एक भूलभुलैया के अंदर भेजा जाता है पर उसमे भटकने के बदले वो चूहा भूलभुलैया के उपर से उस पार निकल जाता है और इसके साथ ही चूहे ने सबको एक विशेष सन्देश दिया कि हर समस्या से निकलने के लिए जरा हट के सोचना जरुरी है।

12 सितंबर को अपलोड हुआ ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब तक इस वीडियो को 1.7 लाख बार देखा जा चूका है। इस वीडियो को 8.5 हज़ार से अधिक लाइक्स और 2.4 हज़ार से अधिक रीट्विट मिल चुके है। लोग इस चूहे को देखकर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे है।

कुछ प्रतिक्रिया:

It’s not ignoring, it’s looking at it from a totally different perspective. Why go around if you can climb over? Much easier. — Laura Vervaart (@LauraVervaart) September 13, 2020

There is always more than one way to solve a problem — Gabriella (@1985gkp) September 13, 2020

(Feature Image Credit: twitter.com/@Buitengebieden)