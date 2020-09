चॉकलेट में डूबो के फिर बना ‘फ्राइड चिकन’; कैसा लगेगा स्वाद, कोई अनुमान!

चिकन के बारे में सोचने के बाद पहले जो पकवान दिमाग में सबसे पहले आता है वह है तला हुआ चिकन। दुनिया भर में अनगिनत लोग इसका विरोध नहीं बल्कि समर्थन करते हैं। फ्राइड चिकन एक ऐसा व्यंजन है जो यह हर बार स्वादिष्ट परिणाम देता है। लेकिन हाल ही में एक वीडियो जो इंटरनेट पर सामने आया है जिसमें फ्राइड चिकन की नई रेसिपी दिखाई गई है। इस वीडियो में चिकन को चॉकलेट में डूबा कर टालते हुए हुआ दिखाया गया है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया के लोगों को बहुत प्रभावित किया किया हैं, लोग जमकर इसकी सराहना कर रहे है। White ppl come outside right now we need to throw hands for this. pic.twitter.com/NMOmGTyqH0 — Supervillian テガ (@RTthehoodstar) September 3, 2020 इस वीडियो को मूल रूप से उपयोगकर्ता @unadelicia द्वारा साझा किया गया था और जल्द ही ये ट्विटर पर वायरल हो गया। अब तक इसे 1.3 मिलियन व्यूज मिल चुके है। इसके साथ साथ इसे लगभग 50 हज़ार लाइक्स और 16.3 हज़ार कमेंट्स मिल चुके हैं। वायरल वीडियो में चिकन दिखाया गया है, जिसे पहले ओवन […]