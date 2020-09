इस कारण से नारियल के पेड़ पर चढ़ गए नेता जी!

पेड़ पर से ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीलंका में इस समय नारियल की सख्त कमी है। जहाँ देश में हर साल 300 मिलियन नारियल का उत्पादन होता है वही इस साल नारियल के उत्पादन में भारी गिरावट आई है और वर्तमान में देश में 70 मिलियन नारियल की कमी है। इस मामले पर सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक श्रीलंकाई मंत्री ने नारियल के पेड़ पर चढ़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आपको बता दें कि राज्य मंत्री अरुंदिका फर्नांडो सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए पेड़ पर चढ़ गए और फिर वहीं से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में मंत्री को अपने समर्थकों के साथ क्लिप की मदद से पेड़ पर चढ़ते हुए दिखाया गया। फिर मंत्री जी ने एक नारियल तोड़कर स्थानीय भाषा में मीडिया को संबोधित किया। मंत्री ने कहा कि श्रीलंका में तालाबंदी के दौरान नारियल की खपत बढ़ गई है, जिसके कारण यह परिस्थिति आई है। State Minister of Coconut , Arundika Fernando holds press conference from on top of […]