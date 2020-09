पहली बार विमान यात्रा में कुछ गलतियां स्वाभाविक हैं, देखें लेकिन हंसना मना है?

ऐसा कई बार देखा गया है कि जब कोई पहली बार फ्लाइट की सुविधा का इस्तेमाल करता है और इसके लिए जब वो एअरपोर्ट जाता है तो उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर फ़िलहाल जो वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है उसे देखकर तो हर कोई हँसने पर मजबूर हो रहा है। इस वीडियो में किसी एअरपोर्ट का दृश्य देखा जा सकता है। इसमें एक व्यक्ति एअरपोर्ट की सुरक्षा प्रणाली से अंदर जाने की कोशिश करता है। उसे एक सुरक्षाकर्मी द्वारा अपने बैग को स्क्रीनिंग मशीन में रखने को कहा गया पर ये व्यक्ति ये बात समझ नहीं पाया।इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप भी इस व्यक्ति की मासूमियत पर मुस्कुरा उठेंगे। View this post on Instagram A primeira viagem de avião a gente nunca esquece né?! 😂🤣😅 . . @aviacao.total #aviacaototal #aviacao #aviacaocivil #aviation #aviationlovers #aviationdaily #airport✈️ #omg #firsttime #firstflight A post shared by @ aviation.__.world on Sep 8, 2020 at 11:07pm PDT दरअसल इसके बाद वो व्यक्ति अपने समान सहित उस स्क्रीनिंग मशीन के अंदर चला गया और फिर दूसरी तरफ […]