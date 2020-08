‘रसोडे में कौन था…’ वायरल वीडियो पर जानें कोकिला बेन ने क्या कहा!

हाल ही में टेलीविजन के लोकप्रिय धारावाहिक “साथ निभाना साथिया” की सास और उनकी बहु के बीच हो रहे बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि यशराज मुहाते के नाम से एक युवा संगीतकार ने कोकिला बेन के इस डायलॉग “कुकर में से चने निकल दीए और खाली कुकर गैस पर चढा दीया …” को अपनी रचनात्मकता से रैप में बदल दिया। जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और फ़िलहाल ये गाना ट्रेंड में है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, “क्या से क्या हो गया,देखते देखते!” यशराज ने स्मृति ईरानी के जवाब में लिखा, “मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।” View this post on Instagram First World Problems • Made Kokila Ben sing this time • I love doing harmonies, enjoyed this one a lot • Kahi share karoge toh credits zaroor dena. Aapke pyaar ke liye bohot saara dhanyawaad!♥️♥️♥️ #dialoguewithbeats #kokilaben #gopibahu #rashi #cooker #saathnibhanasaathiya #yashrajmukhate #ymstudios A post shared by Yashraj Mukhate (@yashrajmukhate) on Aug 20, 2020 […]