इलाज के दौरान महिला डॉक्टर को कोरोना मरीज से हो गया प्यार, ठीक होते ही कर ली सगाई

काहिरा (ईएमएस)। कोरोना वायरस महामारी को लेकर दुनिया में ऐसे भयानक अनुभव व किस्से सामने आ रहे हैं जो दिल के बेचैन कर देते हैं। लेकिन इस दिनों कोरोना से जंग के बीच प्यार का खूबसूरत सा किस्सा सोशल मीडया पर लोगों का दिल जीत रहा है। कहते है न कि प्यार कब, कहां, किससे हो जाए कोई नहीं जानता।

प्यार किन अजीब स्थानों और परिस्थितियों में हो जाता है, हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा ही एक किस्सा है मिस्र के अस्पताल का जहां महिला डाक्टर को कोरोना से मर रहे मरीज से प्यार हो गया और फिर इसके बाद जो हुआ उसने दुनिया को हैरान कर दिया। महिला डॉक्टर अया मोस्बाह डार मिस्र के अल-शिफ़ा अस्पताल के कोरोना वार्ड में कार्यरत हैं।

Dr Aya Mosbah was working in Corona Ward of Dar Al-Shifa Hospital, Egypt. During duty, she met Mohamed Fahmy, a patient suffering from COVID-19. He recovered in 2 months. During treatment, doctor and patient fall in love with each other and after his recovery, they got engaged. pic.twitter.com/Cj6JMqEuya

