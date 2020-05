पिता ने नहीं दी जगुआर तो बेटे ने नहर में डुबो दी बीएमडब्लू और फिर तमाशा बन गया

रोहतक (ईएमएस)। हरियाणा के यमुनागर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक रईस पिता के बेटे की करतूत चर्चा में बनी हुई है। पिता ने बेटे की मांग पर जगुआर कार नहीं दी तो बेटा बीएमडब्ल्यू कार लेकर नहर में उतर गया। इतना ही नहीं उसने वीडियो बनाकर टिकटॉक पर भी डाल दिया।

Yamunanagar: A youth from Mukarampur pushed his BMW car in river after his father denied to buy him a Jaguar car. Police says, “his family informed that he is mentally unwell. He was demanding a Jaguar car as the BMW car was small for him. Investigation will be done.” #Haryana pic.twitter.com/Mx3Ep3xewZ

