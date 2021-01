साँप पकड़ने के एक्सपर्ट भी कभी गच्चा खा जाते हैं, ये भाईसाब कोब्रा से बाल बाल बचे!

इंटरनेट पर आजकल एक वीडियो काफी वायरल हुआ है। वीडियो मे एक व्यक्ति का कोब्रा से बाल बाल बचना देखा जा सकता है। ANI न्यूज द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे है।

जैसा कि वीडियो मे दिख रहा है कर्नाटक के एक गांव शिवमोगा के एक पेड़ के तने में खतरनाक कोब्रा सांप छिपा हुआ था। जिसे पकड़ने के लिए दो लोग पहुंचे थे। दोनों मे से एक व्यक्ति कोब्रा की पूंछ पकड़े खड़ा था, जबकि दूसरा उसे स्टिक से पकडने की कोशिश कर रहा था।

इसी दौरान कोब्रा दूसरे व्यक्ति के घुटने के पास जोर से फुंकारा, जिस वजह से आदमी का बैलेंस बिगड़ गया और वह गीर गया। हालांकि दोनों ने फिर भी मिलकर उसे कोब्रा को पकड़ लिया था। वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया था। कई यूजर्स ने कमेन्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी।

एक यूजर ने लिखा कि प्रशासन द्वारा अधिकारियों को कम से कम सलामती साधन तो देने ही चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि दोनों की बहादुरी सच में काबिले तारीफ है। ऐसी स्थिति में भी दोनों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी।

यहां देखिए दोनों व्यक्ति द्वारा किस तरह बहादुरी से सांप को पकड़ा गया।

#WATCH | A reptile expert narrowly escapes being bitten by a Cobra snake while trying to catch the animal

Shivamogga, #Karnataka pic.twitter.com/czTc7Zv7pu

— ANI (@ANI) January 12, 2021