बीजेपी के इन लीडर की स्पीच हुई वायरल, आपने देखी?

लोकसभा चुनाव 2019 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दल और उसके नेता अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने में सबसे आगे हैं। उत्तर प्रदेश में अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए, बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा ने मेरठ में एक सार्वजनिक रैली की। जहाँ उन्होंने अपनी पार्टी के प्रतीक कमल (कमल) को वोट देने के लिए इकट्ठा होने का आग्रह किया।

हालांकि, उन्होंने लोगों से अनोखे तरीके से वोट मांगना चुना। सभा को संबोधित करते हुए, भाजपा नेता बार-बार लोगों से अति-उत्साहित स्वर में ‘कमल’ के लिए वोट करने के लिए कह रहे थे।

समाचार एजेंसी एएनआई ने उनके संबोधन के इस वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। जिसमें विनीत अग्रवाल शारदा को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “आपको योचना होगा क‌ि कमल चाहिये या क्या चाहिये। फिर उन्होने बेहद उत्साह से शब्द ‘कमल’ को असंख्य बार दोहराया” अब यह वीडियो वायरल हो गया है।

#WATCH BJP leader Vineet Agarwal Sharda asking people to vote for 'kamal' (BJP party symbol) during a public rally in Meerut. (01.04.2019) pic.twitter.com/wCTnSWprey

— ANI UP (@ANINewsUP) April 2, 2019