प्रवासी श्रमिकों के संघर्ष की कहानियों से ओत-प्रोत हैं दुर्गा पूजा पंडाल, देखें झलक

इस कोरोना काल में सोनू सूद ने लोगों का दिल जीत लिया। सोनू ने हर वर्ग के लोगों की बहुत मदद की। अकेले सोनू ने अपने दम पर लाखों श्रमिकों को उनके घर भेजा। इतना ही नहीं लाखों लोगों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था से लेकर लोगों को नौकरियाँ दिलाने का काम सोनू ने किया। इस महान काम के लिए असली अभिनेता को हाल ही में कोलकाता में केशोपुर प्रफुल्ल कानन दुर्गा पूजा समिति द्वारा सम्मानित किया गया था। इस समिति ने सोनू सूद को सम्मानित करते हुए अभिनेता की एक आदमकद मूर्ति स्थापित की।

आपको बता दे कि ये पूरा पंडाल ही अपने आप में एक नया सा है। इस पंडाल में समिति ने कोरोना काल में श्रमिकों द्वारा झेले गए दर्द और तकलीफ को प्रदर्शित किया। प्रवासी संकट से कई अन्य दिल दहलाने वाले क्षणों को भी पंडाल में प्रदर्शित किया गया। इनमे हरियाणा के गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा तक 1,200 किलोमीटर लंबे सफर को पूरा करने के लिए साइकिल पर सवार एक बच्ची की मूर्ति, अपने बच्चे को सूटकेस पर रखकर उसे सड़क पर घसीटती हुई एक माँ की मूर्ति और एक अन्य घायल महिला की मूर्ति शामिल है।

