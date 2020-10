कुत्ता मुंह में मछली उठायेगा तो क्या करेगा? आप गलत हैं वो चट नहीं कर जायेगा! देखें

हम जहां रहते हैं इस दुनिया में आए दिन रोज रोज ऐसे किस्से बनते रहते हैं। इनमें से कई हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। कुछ घटनाएं तो विश्वास की सीमा से परे की रहती हैं।अब आप ही देखिए कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें की, एक कुत्ता पानी के लिए तड़प रही मछली को पानी में डालकर उसकी जान बचा लेता है। Doggo sees fish is still kicking, so he let’s it go pic.twitter.com/iYxFJEOjSn — Back To Nature (@backt0nature) September 26, 2020 सामान्य तौर पर माना जाता है कि कुत्ते मांसाहारी होते हैं और उन्हें यदि इस तरह से कोई जानवर मिल जाए तो वह उसे खा लेंगे।लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है। वह सब को आश्चर्यचकित कर देने के लिए काफी है।वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक टब में मछली जीवित है पर वह ज्यादा दिनों तक देर तक नहीं जी सकती क्योंकि टब में पानी नहीं है। जिसके चलते उसको मर जाने का भय था। वह तड़प रही थी। ऐसे में नजदीक में ही […]