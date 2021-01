बीवी को बिना बताए कोरोना वैक्सीन लगावाने वाले डॉक्टर साहब को लाईव टीवी पर लताड़ लग गई!

सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जो लोगों को काफी हंसा रही है। यह वीडियो दिल्ली के एक वरिष्ठ डॉक्टर का है, जिनकी पत्नी ने फोन पर उनकी क्लास ली थी।

पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर केके अग्रवाल को अकेले जाने और कोरोना वैक्सीन लेने के लिए अपनी पत्नी से फटकार सुननी पड़ी। जब तक उनकी पत्नी का फोन बजा, डॉक्टर साहब लाइव वीडियो में थे और उनकी गुस्से में पत्नी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अब उनकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

लाइव वीडियो के दौरान, डॉक्टर की पत्नी को एक फोन आता है और जब वे कहते हैं कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन ले ली है, तो पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है और पूछने लगती है कि वे उन्हें साथ क्यों नहीं ले गये? पत्नी उनसे बार-बार एक ही सवाल पूछ रही थी। डॉक्टर उस अपने फोन के माध्यम से टीवी पर लाइव थे और तभी आए इस फोन पर जवाब देते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को मनाने की काफी कोशिश की। फोन के दूसरी तरफ उदकी पत्नी बार-बार कहती है कि तुम मुझे झूठ मत बोलो। मानो डॉक्टर की पत्नी को उस पर भरोसा नहीं।

डॉक्टर साहब उनसे कहते रहे कि वे फिलहाल लाईव हैं, लेकिन उनकी पत्नी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर साहब चुपचाप अपनी पत्नी की फटकार सुनते रहते हैं और कभी-कभी हाँ, हाँ ठीक है, हाँ कहते रहते हैं। लेकिन पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर है, और फोन कटने से पहले वे कहती सुनाई देती हैं कि लाइव आकर तुम्हारी ऐसी-तैसी करती हुं।

एक ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि डॉ. केके अग्रवाल ने अपनी पत्नी को बिना बताए टीका लगा लिया। जब भी आप टीवी पर लाइव रहें तो किसी का फ़ोन न उठाएं। डॉक्टर साहब का यह वीडियो ट्विटर पर खूब साझा हो रहा है और लोग मजे ले रहे हैं।

हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यह एक अच्छी बात है कि आप इतने मुश्किल समय में मेरी वजह से हंस सकते हैं। लेकिन मेरी पत्नी केवल मुझे अकेले जाने और टीकाकरण करवाने के बारे में चिंतित थी और कुछ नहीं। जब आपकी बारी हो तो आपको टीका अवश्य लगवाना चाहिए। यहां देखिये वायरल वीडियोः

Doctor KK Agarwal got himself vaccinated without his wife.

Note to self : don't ever pick-up phone while you are live on tv 🙂

#forwarded. pic.twitter.com/uhIQYvZ4IO

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) January 27, 2021