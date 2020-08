टीवी शो में डॉक्टर ने बाथरूम स्क्रबर से मरीज को बचाया, लोग ले रहे मजे!

जब से बॉलीवुड, टॉलीवुड और कॉलीवुड शुरु हुए है तब से ये हमारा मनोरंजन करते आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी इसमें कई बार अजीब दृश्य भी शामिल हो जाते हैं जो सालों बाद भी याद रहते हैं। जैसे फ्लाइंग कार, एक गोली के दो टुकड़ों से दो दुश्मनों को मारना, जब तक मर ना जाए तब तक दुश्मन को हवा में उछालना, हेलीकॉप्टर के साथ जीप प्रतियोगिता करना और बहुत कुछ। यह सूची कभी समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ फिल्मों में ही ऐसे दृश्य क्यों रहे, टीवी सीरियल्स भी इस मामले में फिल्मों को टक्कर दे रहे हैं। कई धारावाहिक तो ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते हैं जो हमारे दिमाग को घुमाकर रख देते हैं।

हाल ही में जी बांग्ला टीवी का एक धारावाहिक अपने एक ऐसे ही दृश्य को लेकर काफी चर्चा में है। धारावाहिक का नाम कृष्णकोली है जो एक रोमांटिक-ड्रामा श्रृंखला है। इस धारावाहिक के एक एपिसोड में, डॉक्टरों द्वारा मौत के बिस्तर पर पड़े एक व्यक्ति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। इस दृश्य में डॉक्टर कहता है हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते लेकिन हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर तब डिफिब्रिलेटर मशीनों का उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं जो किसी के दिल का दौरा पड़ने या कार्डियक अरेस्ट होने पर बंद हुए दिल को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

I think that doctor scrubbed patient's chest hair with those to bring him back from coma. Such a genius.!

— Sunil Naik (@sunilinaik33) August 20, 2020