क्या आप मानते हैं एक मकड़ी खा सकती है एक चिड़िया! देखिए वीडियो

मकड़ी, एक ऐसा जीव जो हमारे आपके घर में किसी ना किसी कोने में मिल ही जाएगी। वैसे तो हम मानते है कि हमारे लिए मकड़ियों ज्यादा खतरनाक नहीं होती और स्पाइडर मैन को बहुत प्यार भी करते है, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो सांप और पक्षियों तक का शिकार कर लेती हैं। इसके लिए बस वो एक अपना मजबूत जाल बिछाती है और इनका काम हो गया। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ट्विटर पर दी डार्क साइड ऑफ़ नेचर नाम के यूजर द्वारा अपलोड 54 सेकेंड के इस वीडियो में एविक्लिया मकड़ी (Avicularia) एक चिड़िया का शिकार करती है। साथ ही उसे एक ही बार में खाने लगती है। वीडियो देखकर लगता है कि चिड़िया मर चुकी है, क्योंकि उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। An Avicularia munching on a bird. pic.twitter.com/IdjQyWMxFZ — The Dark Side Of Nature (@Darksidevid) September 1, 2020 यह वीडियो बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्विटर पर अपलोड किए जाने के बाद से इस वीडियो को अब […]