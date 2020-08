जिम्नास्टिक चैंपियन पारुल अरोड़ा का ये साड़ी स्टंट देखा कि नहीं? वायरल हो गया है!

साड़ी में कलाबाजियां करते एक युवती के वीडियो ने सोशल मीडिया को हिला दिया है, जिससे कई लोग आश्चर्यचकित हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक जोड़े को कलाबाज़ी करते हुए देखा जा सकता है। इस जोड़े ने कसरत और करतब के लिए जिम के विशेष कपड़ों को त्याग करके दैनिक दिनचर्या वाले कपड़ों का चयन किया। पुरुष सूट और ब्लेजर में करतब दिखा रहा है लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वह थी महिला! साड़ी पहने महिला ने जितनी सहजता से रोल करते हुए अपने पैरों को जिमनास्टिक वाले गद्दे पर आसानी से उतारा उसे देखकर सबने दांतों तले उँगलियाँ दबा ली। View this post on Instagram Who can do stunt in saree #reelsinstagram #reels #fitness #fitgirl @michaelhsingh A post shared by Parul_Arora💫 (@parul_cutearora) on Aug 22, 2020 at 12:04am PDT वीडियो में दिख रही महिला हरियाणा की एक टिकटोक फिटनेस मॉडल पारुल अरोरा हैं। उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का दावा है कि वह एक “नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जिमनास्ट” हैं, और अक्सर योग दिनचर्या के साथ-साथ अपने जिमनास्टिक स्टंट के वीडियो भी साझा करती हैं। इस […]