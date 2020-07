मंदिर में दीवार पर टंगे मशीन से चरणामृत का प्रसाद मिलेगा!

पटना के महावीर मंदिर के कर्ताधर्ताओं का आइडिया

देश में अनलॉक-1 में मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शनार्थियों को धार्मिक स्थानों पर आने छूट प्रदान की गई है। इसी क्रम में देश भर में मंदिर खुल गये हैं और भक्त और भगवान का आत्मिक मिलन जारी है।

अब जब भक्त मंदिर जायेगा तो उसे प्रसाद तो मिलना ही चाहिये। लेकिन प्रसाद वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कायम रहेगी। इसका तोड़ निकाला बिहार के पटना स्थित महावीर मंदिर के कर्ताधर्ताओं ने।

आम तौर पर वॉटर प्यॉरीफायर जैसी दिखने वाली मशीन जो दिवार पर टंगती है, वैसी ही सेनेटाइजर की मशीनें बाजार में बिकने लगी हैं। लोग अपने हाथों को सेनेटाइज करने इस मशीन का प्रयोग करते हैं, जो सैंसर युक्त हो तो हाथ पास ले जाने पर उसमें कुछ मात्रा में सेनेटाइजर निकलता है।

Bihar: An automatic dispenser machine has been installed to distribute 'charanamrit' at Mahavir Temple in Patna, in order to reduce human-to-human contact in the distribution of the holy water. #COVID19 pic.twitter.com/1OrulpfFnG

