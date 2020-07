सावधान! फर्जी पल्स ऑक्सिमीटर  बिक रहे हैं बाज़ार में, पेंसिल का भी नाप लिया ऑक्सीजन

कोविड-19 महामारी के कारण पहले सेनिटाइजर फिर मास्क और अब पल्स ऑक्सिमीटर लोगों के लिए अतिआवश्यक वस्तु बन चूका है। पल्स ऑक्सिमीटर दरअसल एक चिकित्सा उपकरण है जो लोगों को उनके ऑक्सीजन स्तर की जानकारी देता है। यह एक छोटा और बैटरी से चलने वाला एक यंत्र है, जिसे सामान्य रूप से आपकी उंगली या अंगूठे के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि महामारी के कारण यह बहुत आवश्यक बन चुका है, लेकिन फिर भी बाज़ार में कई ऐसे उपकरण हैं जो फर्जी है और गलत परिणाम दिखाते हैं। मेडिकल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण इस साधन की बढ़ती मांग को देखते हुए सड़क किनारे के विक्रेता भी इसका “मेड इन चाइना” संस्करण बेच रहे हैं जो अधिकांशतः फर्जी ही सिद्ध हो रहे हैं। अब लोग ऐसे उपकरणों द्वारा दिखाए जा रहे दोषपूर्ण रीडिंग को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। Beware before buying a Pulse Oximeter#oxymeter #coronavirus For more visit https://t.co/v9rzHLlyZH pic.twitter.com/Xu3T3PMhHF — IBTimes 🇮🇳 (@ibtimes_india) July 29, 2020 ट्विटर पर वायरल हो रहे एक क्लिप में देखा जा सकता हैं कि एक व्यक्ति ‘मेड इन चाइना’ […]