खुबसूरत तस्वीर; बच्चे के कानों में पहली बार पड़ी आवाज़!

इंटरनेट बच्चों के प्रफुल्लित करने वाले और मनमोहक वीडियोस से भरा हुआ है। ये क्लिप हमेशा हमारे चेहरों पर मुस्कान लाने का काम करती हैं। फ़िलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो ऐसा ही है जिसे देखकर आपका मन गदगद हो उठेगा। दरअसल एक बच्चे को पहली बार सुनने का अनुभव मिला है और इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यह वीडियो सबसे बेहतरीन चीजों में से एक होगा जिसे आप आज देखेंगे। वीडियो को छोटे लड़के की मां ने अपने ट्विटर हैंडल @lil_lopeep से कैप्शन के साथ शेयर किया था, “मेरे बच्चे को आज उसके सुनने वाली मशीन मिली। उसका चेहरा देखो।” वीडियो स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम होने के बाद लड़के की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। my baby got his hearing aids today. look at his face 🥺😭 pic.twitter.com/IwwdsQVrSN — finessa hudgins (@lil_lopeep) September 16, 2020 क्लिप मेसन के साथ शुरू होती है जो किसी की गोद में बैठी होती है। उसके कान में श्रवण यंत्र को आसानी से देखा जा सकता है। कुछ सेकंड के बाद, जैसा कि मेसन की […]