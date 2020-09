PUBG पर लगा बैन तो ट्विटर पर हुई मीम्स की बारिश, आप भी हंस देंगे!

केंद्र सरकार ने बुधवार को देश में 118 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चल रहे तनावों के बीच मोदी सरकार ने राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इस चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत में अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई है लेकिन PUBG पर प्रतिबंध के बाद लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर ट्विटर पर बहुत ही मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं।

उल्लेखनीय हैं कि भारत में लाखों युवा हर समय इस खेल को खेलते थे, जो उनके माता-पिता के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ था। इस खेल के कारण भारत में कई लोग अलग अलग कारणों से मर चुके हैं।

सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, जबकि इसे खेलने वालों ने निराशा व्यक्त की है। गेम पर बैन लगने के बाद लोगों ने ट्विटर पर कई फनी मीम्स शेयर किए, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे।

#PUBG player after hearing the news of #PUBGBan : pic.twitter.com/T4PkFKuAv6

— Not Sunny (@NotSunny3) September 2, 2020

Pubg mobile player right now #PUBGMOBILE #PUBG #PUBGBAN pic.twitter.com/jMe6vdSYtw

PUBG के अलावा, जिन चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें Baidu, Baidu Express, Tencent Buyers List, FaceU, WeChat Reading और Tencent Weyun, PUBG लाइट शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, इनमें से प्रत्येक प्रतिबंधित ऐप में एक चीनी लिंक पाया गया है। केंद्र सरकार ने पहले कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसमें TikTalk और UC Browser शामिल थे।

Government banned #PUBG Meanwhile Indian Parents: pic.twitter.com/4ltV7gmdkt

आईटी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिली हैं, जिनमें भारत के बाहर सर्वर से उपयोगकर्ता डेटा चोरी करने और इसे प्रसारित करने के लिए एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कुछ मोबाइल एप्लिकेशन के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्टें शामिल हैं।

#PUBG is now banned in india.

me who never played pubg . pic.twitter.com/D8sTj3YmBA

— Gautam (@Gtm_makeUlaugh) September 2, 2020