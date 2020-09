और अचानक ‘लाश’ उठकर चलने लगी!

इंटरनेट एक ऐसी चीज है जहां कोई भी कभी भी वायरल हो सकता है। इसके लिए कोई निश्चित गुणा-गणित नहीं होता। कभी-कभी तो कोई व्यक्ति एक ही बयान के कारण वायरल हो जाता है। ट्रिवैगो मैन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आए दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो या पोस्ट वायरल हो जाता है जिसे देखकर हम खुद से ही सवाल कर बैठते है कि भला क्यों? अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। A man sleeping on road side was mistaken as dead body caused panic in Ghaziabad…लोग चैन से सोने भी नहीं देते. 😀 pic.twitter.com/UPMbeK9Csr — Saurabh Trivedi (@saurabh3vedi) September 8, 2020 दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की शुरुआत में किसी सड़क किनारे या फिर पार्क के किनारे एक लाश को दिखाया गया है। लोग लाश को देखकर इकठ्ठा हो जाए है और शायद प्रशासन को भी इसकी सुचना दी जाती है। पुलिस के आने के बाद पुलिस जैसे ही इस लाश की जाँच करने पहुँचती है तभी लाश जी उठती […]