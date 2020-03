अमिताभ बच्चन को हटाना पड़ गया अपना ट्वीट, वॉट्सएप फेक मैसेज पोस्ट कर दिया था

बॉलीवुड के शहनशाह को उस वक्त शर्मिंदगी से गुजरना पड़ गया जब उन्हें अपना एक ट्वीट डिलीट कर देना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू के दौरान शाम पांच बजे कोरोना से संघर्षरत सेवाकर्मियों के सम्मान में जनता को थाली, शंख और घंटियां बजानी थी। पीएम के आह्वान को जोरदार प्रतिसाद भी मिला। बॉलीवुड के दिग्गजों ने भी अपने घरों की बाल्किनियों और छतों से थाली, घंटिंयां बजाईं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के परिवार ने भी ऐसा ही किया।

हालांकि उसके बाद अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट दरअसल एक वॉट्सएप फोरवर्ड था, जिसमें लिखा था कि 22 मार्च को शाम 5 बजे अमावस्या है, जो महीने का सबसे काला दिन है और इस दिन वातावरण में बैक्टेरिया व दुष्ट शक्तियों का वर्चस्व रहता है। तालियां बजाने और शंखनाद से इन असुरी ताकतों को कम किया जा सकता है, वायरल की शक्ति कम हो सकती है।

NO ! The vibration generated by clapping together will NOT destroy #Coronavirus infection#PIBFactCheck: The #JantaCurfew clapping initiative at 5pm is to express gratitude towards the Emergency staff working selflessly to counter #coronavirusinindia #Covid19India pic.twitter.com/WHfK4guxys

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 22, 2020